Tartusse ja Tartumaale leiab tee üha rohkem sise- ja välisturiste

Täpsemalt peatus Tartu majutusasutustes mullu 301 994 turisti, mida on 18 099 inimese võrra rohkem kui 2016. aastal. Seejuures olid teist aastat järjest ülekaalus siseturistid, keda ööbis Taaralinnas 27 000 inimese võrra rohkem kui välismaiseid reisiselle. Külastusedetabelis järgnesid eestlastele soomlased (39 423), lätlased (25 924) ja venelased (13 955). Kuid eriti lätlaste puhul tasub silmas pidada, et palju on ka ühepäevaturiste, kes sõidavad õhtul koju tagasi ning majutusteenust ei kasuta.