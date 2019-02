Peale mängurelva olid noortel röövlitel kaasas nuga ja kirves, millega üks poes olnud meest pähe lõi. Vigastatu viidi tervisekontrolliks haiglasse. 2017. aasta algusest tänaseni on Tartu linnas registreeritud kolm juhtumit, kus alaealine on toime pannud röövi või röövikatse. Nendes juhtumites on osalenud viis alaealist, kõige noorem vaid 12-aastane.