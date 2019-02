Sven Vabar: jalgrattur pole lumehelbeke

Jalgratas pole kindlasti ka jäisel ja lumisel talvel vähem mõistlik liiklusvahend kui auto. Kes on käinud näiteks Põhjamaades või Kanadas, võivad selles veenduda. Õnneks on ka meie tänavatel – vähemalt Tartu omadel – igal talvel järjest rohkem rattureid.

Muidugi on elementaarne panna ka rattale juba esimese kiilasjää saabudes naastrehvid alla. Ilma nendeta rattaga sõita on selge sõgedus, nagu ka talvel suvekummidega auto rooli istuda.

Olen kuus talve iga päev rattaga Tartus sõitnud ja olen veendunud, et naastrehvidega rattaga sõita on turvalisem kui talvel jala käia (eeldusel, et ei kasutata saapa all mingeid naasttaldu). Ja paksu lume puhul on abiks muidugi ka võimalikult lai rehv, millel hea pidamisega muster.