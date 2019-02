Hea uus arhitektuur on hästi meelde tuletatud uus

Linnakodanikuna on hea meel sellest, et Tartus on tänu ehitusametnikele arhitektuurivõistlused muutunud tavapäraseks, kui on tegu vähegi tähelepanuväärsema objekti rajamisega. Seda nii era- kui ka omavalitsuse ettevõtlusena. Need kriitilised suhtujad, kes nüüd sellel näitusel ära ei käi, peaksid enesele tuhka pähe raputama, et õigel ajal suud lahti ei teinud.