Akadeemik Jaan Einasto pälvib Tartu ülikooli suure medali

Jaan Einasto on üks tumeaine ja kosmilise võrgustiku avastajatest. Ta uurib universumi ehitust ja arengut, sealhulgas galaktikasüsteemide ja galaktikate struktuuri ning galaktikate dünaamikat. Einasto on oma karjääri jooksul avaldanud enam kui 300 teadustööd ja kirjutanud mitu raamatut.

Jaan Einasto on sündinud 23. veebruaril 1929. aastal Tartus. Ta lõpetas 1947. aastal Tartu I keskkooli ja õppis aastatel 1947–1952 Tartu ülikoolis. Pärast ülikooli lõpetamist asus Einasto tööle teadurina Tartu observatooriumis (toona teaduste akadeemia füüsika ja astronoomia instituut). Ka praegu töötab Einasto Tartu ülikooli observatooriumis galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna teadusliku nõustajana ning jätkab publitseerimist rahvusvahelistes teadusajakirjades.

Alates aastast 1981 on Einasto Eesti teaduste akadeemia liige. Ta on pälvinud mitu Eesti Vabariigi teaduspreemiat, Riigivapi II klassi teenetemärgi, Marcel Grossmanni ja Viktor Ambartsumjani auhinnad ning Gruberi kosmoloogiapreemia. Einasto on nii Tartu kui ka Turu ülikooli audoktor ja Tartu linna aukodanik.