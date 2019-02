Teater selgitas pöördumises, et kuna etendusasutused töötavad hooajapõhiselt, toob see endaga kaasa artistide vahetuse enamasti suvel. Uued artistid saabuvad tavaliselt augustis. Viimastel aastatel on see tähendanud, et artistidel pole võimalik tööle asudes taotleda pikaajalist elamisluba, kuna kolmandatest riikidest sisserände piirarv on selleks ajaks ammu täitunud.