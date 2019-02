Tee tööd ja näe vaeva, küll tuleb ka pensionipõli ja vaesus

Eestlased elavad hästi. Väidetavalt paremini kui kunagi varem. Masendav trend on meie eakate vaesumine. Statistikaameti andmetel on Eestis suhtelise vaesuse määr 2017. aasta andmetel 22,6 protsenti (sh naistel 25 protsenti ja meestel 20), eakate suhtelise vaesuse määr on aga 47,5 protsenti (naistel 53,4 protsenti, meestel 36,1). Miks nii?

Üle 65-aastaste inimeste elatustase on madal. Lood, mida me tihti kuuleme naabrite, tuttavate ja laste või lapselastena, on kurvastavad. Eakate lastel ja lastelastel ka ei jätku raha, et neid majanduslikult aidata, neil on omal lapsed ülal pidada. Eakad saavad ja tihti ka soovivad töötada, aga jõukohast tööd kas pole või neid ei palgata.

Paljuski on vaesuse põhjus selles, et tööelu kestel puudutasid seda põlvkonda mitu rahareformi ja säästudest jäädi ilma. Neile on kättesaadav ainult riigipension, sest II sambasse nad koguda ei jõudnud. Töötamine pensionärina on pigem siiski hädalahendus. Töökohti väga valida ei ole, sestap on pensionärid sageli väheatraktiivse, madalapalgalise ja samas füüsiliselt raske töö tegijad. Paljud neist on valmis tegema erialast tööd, mida oskavad väga hästi, nad oleksid sageli noortest tublimad ja lojaalsemad. Kuid tööd ei jagu.

Varem on eakate töötajate vähest kaasamist välja vabandatud kiire arenguga: Eesti on noor riik ja pidanud tegema palju ja ruttu, et jõuda naaberriikidele järele. Enam see ju nii kiire pole.

Mida saame teha, et oma eakaid selles olukorras toetada? Paraku pole Eesti ettevõtted kuigi varmad neid oma töösse kaasama. Olen töötanud ettevõtetes, kus kandideerijate CVde pakist tõsteti välja kõigi üle 50-aastaste naiste omad.

Kuuldud lugu, kuidas hiljuti otsiti ühes riigiasutuses osakonnajuhti. Nagu ikka, oli tööpakkumises tööandja vajadused ja otsitava positsiooni profiili nõue. Kandideeris ka üle 50-aastane naine, kelle elulookirjelduses oli olemas kõik vajalik, ka nõutav töökogemus, et sobida sellesse ametisse. Lisaks oli tal pooleli doktorantuur teaduskonnas, mis just selle osakonnaga sobis. Teda ei kutsutud isegi vestlusele.

Ühel hetkel, tükk aega peale kandideerimisavalduse saatmist sai ta teate, et tema kandidatuur ei osutunud sobivaks. Kaude sai ta teada, et selle ametikoha sai 25-aastane noormees, kel on samas valdkonnas küll bakalaureusekraad, aga töökogemus puudus täiesti.

Olen teinud palju tööintervjuusid ning vahel ongi nii, et inimesel on väga hea CV, aga kollektiiviga ta ei klapi. Ent seda ei saa teada inimest nägemata. Näib, et kõnealusel oli tegu ealise diskrimineerimisega. Ta pole isegi lähedal pensionieale!

Hea erandina tuleb meelde Swedbank, kus üks tööpakkumine oli mõeldud vanemaealistele ning need töölevõetud olid meeldivaks täienduseks pangakontorites. Kui olin pangasaalis nende teenindada, jäi mul soe tunne.