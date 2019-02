Väntorel jutustas Aparaaditehase salongis oma lugu

Mäletan, kui Väntorel üheksakümnendatel esimest korda, toona helikassetilt kõlanuna laiema ringi huviliste kõrvu paitas. Nende lugu «Julgus» raputas ilmselt 1970. aastal kuulajaid sarnase intensiivsusega nagu võis seda teha analoogsetel rihvidel mängitud The Kinksi «You Really Got Me» pool tosinat aastat varem. Kuskilt arhiivisügavustest välja kaevunud helilooming sütitas nii üheksakümnendate pungi- kui ka veidi hilisemat garaažirokiskeenet. «Julgus» kõlas näiteks filmi «Jan Uuspõld läheb Tartusse» saundträkina groteskses hipistseenis ja leidis oma koha Terje Toomistu 70ndate allhoovustesse kaevunud dokumentaalfilmis «Nõukogude hipid».