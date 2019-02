Legendaarne Jaak Salumets tutvus legendaarse Žalgirise varakambriga

Näituse pidulikul avamisel osalesid Žalgirises mängija ja treenerina tegutsenud lätlane Ainars Bagatskis ning aastail 1993 ja 1994 Žalgirise peatreenerina tegutsenud legendaarne Jaak Salumets, kelle käe all tuli Žalgiris 1994. aastal Leedu meistriks.

«Elu oli sel hooajal suhteliselt kirju,» meenutas Salumets. «Ma olin Žalgirise esimene välistreener ja meil õnnestus võita. Kui kunagi ise mängisin, oli nende vastu väga raske mängida, aga kodus me neid ikka võitsime.»

Näitusele «Žalgirise varakamber», mis tutvustab leedulaste võidult võidule liikunud korvpalliklubi, on välja pandud väärtuslikum osa Žalgirise võidetud hiilgavatest karikatest ja teistest trofeedest, valik mängusärke ja -jalatseid ning muudki.

«Mul on väga hea meel, et Eesti spordi- ja olümpiamuuseum tõestab ennast väärika partnerina suurtele rahvusvahelistele spordiorganisatsioonidele,» ütles muuseumi juht Siim Randoja. «Eelmisel suvel tegime suurepärase koostööprojekti ajaloo edukaima jalgpalliklubiga Real Madrid, sel korral on au tuua Tartusse eestlaste ühe lemmikklubi Kaunase Žalgirise eksklusiivne väljapanek.»