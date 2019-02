Edgar Savisaar esitles tartlastele kassi ja raamatut

Raamatu «Edgar Savisaar - poliitik ja romantik» on koostanud Toivo Tootsen, Heiki Raudla (tema oli koos poliitikust romantikuga ka tartlaste ees) ja Ain Saarna. Üllitanud on kirjastus Maagiline Ruum. Esitlus Tallinnas oli kolm kuud tagasi.

Savisaare autorluses on ilmunud tema enda sõnul seni 21 raamatut. «See raamat on minust, aga see ei tähenda, et see on minu raamat,» lisas ta.

«Ta on mu jalga purenud üsna metsikult,» ütles esitlust juhtinud Peeter Ernits.

«Kass, mitte mina,» selgitas Savisaar.

Enne pikemalt rääkima asumist andis romantikust poliitik enda sülest kassi keskealisele kaunitarile, keda esitlusele tulnutele ei tutvustatud. Ta ütles Tartu Postimehele, et on Jelena Valme ja pärit Narvast, mis on ka kass Vassili kodulinn. Kusjuures kassil on teinegi nimi - Vais. Savisaarega suhete kohta ei soovinud Valme midagi ütelda.