Riik kinkis mulle jupi naabrimehe metsast

Paar päeva tagasi toksisin maa-ameti geoportaali otsingusse oma kodu koordinaadid, et näha, kas ning kuidas on maa-andmete uuendus minu kodukinnistut mõjutanud. Ma ei pidanud pettuma – üleöö oli meie pere saanud metsaomanikuks. Kõlvikute päringumootor näitas, et meie pere krundile oli kuskilt tekkinud tervelt sada ruutmeetrit metsa.

«Uhke värk, olen ka nüüd metsaomanik,» mõtlesin geoportaali silmitsedes. Ise me kunagi metsa istutanud pole, aga nüüd oleme ühe riigiameti armust saanud omale tüki metsa.

Uhkustundega samal ajal kerkis üles ka täiesti põhjendatud küsimus, et kust see sada ruutmeetrikest metsa oli tekkinud. Esiti arvasin, et ehk on metsaks loetud meie aiaäärt palistav kuusehekk või saunatagune ploomisalu. Kui palusin maa-ameti peadirektori asetäitjal Triinu Rennul oma kinnistu andmetega tutvuda, selgus, et jupikese metsa olime saanud meie kõrvalkrundi metsast.

Ma ei taha kuidagi uskuda, et minu koduküla on Eestis topograafiliste anomaaliate Bermuda kolmnurk, kus enamikul kruntidest on uued maa-andmed vigased.

Et tegemist on siiski naabrile kuuluva metsaga, korrigeerisid maa-ameti tehnikud meie krundipiire selliselt, et kaardiuuendusega meile joonistatud metsanurk läks ikkagi naabri omandusse tagasi. Seega sai minu pere metsaomanik olla kuus nädalat.

Alles pärast mõtlesin, et kui ma poleks selle päringuga maa-ametisse pöördunud, oleksin ju võinud südamerahuga saag näpus metsani jalutada, sealt saja ruutmeetri ulatuses puid maha võtta ja omale koju tassida. Kui naabrimees oleks karjuma tulnud, siis oleks näidanud talle maa-ameti kõige uuemaid andmeid, mille põhjal kuulus see metsanurk meile. Edasine oleks ilmselt tähendanud, et oleksin ilmselt naabrimehelt hirmsa maotäie sõimata saanud ja ilmselt oleksime pidanud õigulse jalule seadma kohtus. Antud juhul ei oska isegi ennustada, kummale kohus sellisel juhul õiguse annaks.

Uudishimuliku inimesena hakkasin maa-ameti geoportaalis uurima ka oma tuttavate krunte, ehk on neilegi langenud osaks õnn kuuluda nüüd metsaomanike tsunfti. Selgus, et lisaks minu perele oli metsa juurde saanud ka minu isa, kes elab minu kodust paarisaja meetri kaugusel, ning minust poole kilomeetri kaugusel elav tuttav.

Isa krundile tekkis veidi üle 2000 ruutmeetri metsa ning heale tuttavale lausa üle poole hektari metsamaad. Küsisin ka nende juhtumite kohta maa-ameti spetsialistidelt nõu ning selgus, et mõlemal juhul olid metsamaa arvestusse läinud krunti ääristavad põlispuud. Isa krundile tekkinud metsamaa asub küll elamumaal, seega ei rakendu talle ka kõrgem maamaks, kuid tuttava krundil põlispuude arvelt kasvanud metsamaa hulk tähendanuks talle viie euro suurust maamaksu tõusu.