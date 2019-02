Tartu loomemajanduskeskus sai uue juhi

Loomemajanduskeskuse nõukogu esimehe Indrek Katušini sõnul oli kandidaatide tase väga tugev. «Hea meel on näha, et loomemajanduskeskus on tuntud ja siia tahetakse tööle tulla. Kõik kandidaadid, kellega vestlesime, nägid loomemajanduskeskuse suurt potentsiaali ja võimalust mõjutada kogu Lõuna-Eesti ettevõtlust. Kristiina Reidolv on väga tugev juht, tal on äärmiselt põhjalikud teadmised loomemajandusest, tal on suurepärane kogemus ja meeletu positiivne energia. Tema nägemus loomemajanduskeskuse tulevikust ja võimalikest arengutes on väga selge ja põhjalikult läbi mõeldud. See on kõik see, mida nõukogu uuelt juhilt ka ootas,» lisas Katušin.