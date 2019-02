Indrek Kelk: tööga ei tohi end tappa ja spordiga on sama lugu

Suusapeo peakorraldaja Indrek Kelk istub, kulm kortsus, oma kabinetis Tartu laululava all ja loeb peast detailselt ette norrakate ja venelaste ilmaennustuse tulevaks kuueks päevaks. Kumab õhkõrna lootust, paar öist külmakraadi – äkki peab peab rajapõhi ikkagi vastu! Muidu koostab ilmateenistus iga päev maratonitiimile eraldi prognoosi, kuid sel päeval pole see veel saabunud. Eestlaste ennustus on aga kõige usaldusväärsem, ütleb Kelgu kogemus.