Sebe pakub Tartu bussijuhtidele tööd mujal Eestis

Paar aastat tagasi tunnistas Tartu linnavalitsus bussiveo teenuse hanke võitjaks ASi Go Bus, ja see tähendab, et praegune teenusepakkuja AS Sebe peab oma liinibussidele uue rakenduse leidma. Sebe juhatuse esimees Üllar Kaljuste märkis, et enamik Tartu busse on üle kaheksa aasta vanad ja seega leiavad mitmedki tee romulasse. «Pooled Scania bussid lähevad tagasi tootjale, osa busse kasutame edasi ja 10–15 läheb müüki,» rääkis ta.