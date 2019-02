Tõnis Lukas: sada aastat rahvusülikooli. Aga edasi?!

Sel aastal saab sajand Tartu ülikooli tegutsema hakkamisest eestikeelse ja -meelse õppeasutusena 1919. aasta 1. detsembril, mispuhuks Gustav Suits kirjutas luuletuses «Õnnesoov»:

Veel purskab tuld ja suitseb sõja kuri kraater,

Kui valguse uus andja avand alma mater

Siin oma uksed vanad veerul vaikse mäe,

Mis esimest, ei viimset rõõmupidu näe.

Kui kaua me seda rõõmupidu siis näha saame? Kunagi pidasin pühaduse teotuseks ülikooli ühe õppejõu küsimust, ega ma ometi usu, et eesti keel ka veel 200 aasta pärast olemas on. Kuidas sai nii ometi küsida?! Eesti keel pidi ju jääma aegade lõpuni …

Kui rahvas uuesti liikuma hakkas, paistis nii loomulik, et eesti keele asjad lähevad pärast okupatsiooni uuesti paremaks. Ain Kaalep kõneles 1988. aastal Tartu muinsuskaitsepäevade murrangulisel rahvakogunemisel: «Omakeelne ülikool on eriline aare, mida me peame hoidma.» Tegelikult on see euroopaliku rahvusriigi iseolemise tagatis. Ja selle ülikooli püsimine on ühtlasi Eesti Vabariigi püsimise eeldus.

Omaaegne haritlaskond rajas riigi ja uskus eesti keele kandvusse, aga tema püsimine on praeguste ja tulevaste haritlaste kätes ja sõltub sellest, kas meie ka usume. Tollal otsustasid haritlased ja rahva juhid, kes ise olid saanud hariduse teistes keeltes ja osalt ka teiste maade õppeasutustes, et eesti keel hariduskeelena kannab küll.

Nüüdseks oleme olukorras, kus eesti keeles ja meie oma ülikoolides õppinud inimeste osalusel vähendatakse eesti keele rolli kõrgharidusõppes. See loovat kvaliteedi eelduse ja vajaliku rahvusvahelise keskkonna meil endil kodus. Justkui kunagise vene- ja saksakeelse keiserliku ülikooli aegadel, kui maarahva pojad ju ikkagi haritud said.

Kuulen aeg-ajalt, et mureks eesti kõrghariduskeele pärast ei ole põhjust, sest ülikoolis on ju praegu veel suurem osa õppekavu eesti keeles, ja et kui ka peame rahvusvahelistumise kullaproovi ja välisraha kaasamise nimel suurendama ingliskeelse õppe mahtu eestikeelse arvelt, ei juhtu midagi, kuni ise oma keelt tegelikult oluliseks peame.

Aga vaat selles ongi põhjust kahelda, kas nende rahustavate sõnadega ei toimu mitte tagasitõmbumine kõigile teadmata ulatuses ja sellele õigustuse otsimine.

Sekka räägivad asjatundjad rahustuseks, et veel 10–15 aastat ja siis ei ole enam muret, sest keeletehnoloogia võimaldab igaühel rääkida oma emakeeles ning nii loengud kui ka kirjalik tekst pööratakse individuaalselt igaühele vajalikku keelde. Räägi emakeeles, kui tahad. Aga kas siis enam tahetakse, selles on küsimus! Kui ei nähta omaenda vastutust eesti keele hoidmise eest ja kui ollakse harjunud pidama akadeemiliseks ühis- ja asenduskeeleks inglise keelt.