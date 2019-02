Esmalt teatati politseile läinud reedel, et Maetsma külas asuva ettevõtte ruumidest varastati kaks akutrelli, kuus akut ja kaks akulaadijat. Kahju on 1100 eurot.

Kolm päeva hiljem avastati aga, et Maetsma küla tootmishoone katuselt on varastatud lintidega lumefrees. Kahju on 1500 eurot.