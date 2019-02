TÜ raamatukogu kutsub lugejaid pimekohtingule raamatuga

Kas arvate ära, mis raamat peitub selle kirjelduse taga: «Unustamatu lugu sellest, kuidas kolm tagasihoidlikku ja intelligentset, kuid kerge kiiksuga sõpra päästavad linna ökoloogilisest katastroofist»? Või selle: «Kaks härrasmeest, kellel on üks ja sama käekiri, ajavad Londoni udus süngeid ja kummalisi asju. Kõik lõpeb aga halvasti, kuna apteegis pole enam vajalikku rohtu»? Just selliste kirjelduste põhjal ongi igaühel võimalus pakkuda, milline teos paberisse on peidetud.

Näituse teeb põnevaks see, et kõik raamatud on pakitud paberitesse ja lugeja peab meeleoluka kirjelduse abil ära arvama, mis teosega on tegemist. «Ühelt poolt on meie näitus meelelahutuslik - kirjeldused on humoorikad ja raamatu sisu on kirjas n-ö ridade vahel,» tutvustas TÜ raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto väljapanekut. «Teisalt tahaksime oma näitusega lugejates, eelkõige üliõpilastes, tekitada huvi meie rikkaliku ilukirjanduse, eelkõige klassikakogu vastu. Laenutustatistika näitab, et seda laenavad põhiliselt tulevased filoloogid, kuid oluliste klassikateoste lugemine annab kindlasti palju juurde ka heale arstile või pedagoogile.»