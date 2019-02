Reportaaž otse rajalt: mida näitas Tartu maratoni kontrollvõistlus?

Õhtul avaldatud protokoll näitas, et esikohast jäi õige napilt, alla viie sekundi puudu. (Kokku toimus õhtupoolikul neli ühisstardist sõitu.) M50+ vanuseklassis oli Kalev Vunk minust 4,8 sekundit ning Aivar Veri kõigest pool sekundit kiirem. Ei hakka siin pikalt vaagima, kuhu need sekundid võisid kaduda, sest see on niigi selge: alguses kärsatanud noorte taha, teise püstise laskumise ning kolmanda tõusu all korraldatud kukkumise taha. Kõige üllatavam on aga see, et väga tugevat Teet Jagomäge, tunamulluse Tartu maratoni 82. koha meest, edestasin veerand minutiga. Ka Veiko Soo ja Rein Kullamaa, kes senistel etappidel olid mind pidevalt võitnud, jäid sedapuhku ligi poole minutiga mulle alla. Lemeksi sarja konkurentsitult tugevaim naine Heleri Kivil, kes teeks suusarajal tuule alla ka enamikule meestele, kaotas mulle rohkem kui 40 sekundit.