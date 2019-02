Erinevate Tubade Klubis elustuvad Väntoreli keldrilised helid

Tartu Erinevate Tubade Klubi programmijuhi Risto Lehiste teatel astub kahel kontserdil lavale 14 muusikut kolmest generatsioonist. Bändi algsest koosseisust osalevad Andres Valkonen ja Andres Talvik, kelle kõrval on kuulajate ees Meelis Punder ja Otsa kooli noored muusikud.

«Väntorelit ümbritsevad mitmed legendid ja mõnikümmend aastat on piisavalt pikk aeg, et inimesed mäletaksid toimunut erinevalt,» ütles programmijuht. «Nüüd on võimalik asjaosaliste endi käest küsida, kuidas asjad tegelikult olid.»