Teaduse elutööpreemiad pälvivad Anne Luik ja Peeter Saari

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur ja emeriitprofessorAnne Luik on rahvusvaheliselt väljapaistev teadlane kahjurputukate vallas ning viimastel aastakümnetel mahepõllunduse valdkonnas. Ta on loonud ohutu toidutootmise uurimis- ja õppetegevuse alused Eestis, mis on kaasaegse globaliseerunud ja kemiseerunud majanduses üks võtmeküsimusi.