Annelinna kerkib Tartu tervisekeskus

Eile sai Annelinna servas kerkiv Tartu tervisekeskus nurgakivi. Mõisavahe 34b/34c krundile rajatava kompleksi arendaja on OÜ Anne Medical ning ehitaja OÜ Mapri Ehitus. Projekti esimene etapp saab valmis selle aasta juulis ning teine novembris.

Ehituse esimeses etapis valmib esmatasandi tervisekeskus, kus hakkavad tööle üheksa perearsti, 18 pereõde, füsioterapeudid, apteek, ämmaemand, psühhiaater ja verevõtulabor.

Anne Medicali juhatuse liige Marleen Mang selgitas, et perearstid hakkavad uude majja kolima juulis, patsientide vastuvõtt aga algab ilmselt septembris. «Perearstikeskuse jaoks on tarvis terviseameti luba ning seda saab taotleda siis, kui arstidel on kabinetid sisustatud,» selgitas Mang.

Bassein beebidele

Tervisekeskuse arendaja rääkis, et seal tööle hakkavate perearstidega on lepingud sõlmitud ning enamik neist tuleb tööle Nõlvaku ja Mõisavahe perearstikeskusest. «Eesmärk on, et Annelinna elanikud ei peaks perearsti juurde sõitma linna teise otsa,» lisas Mang.

Peale esmatasandi tervisekeskuse valmib novembris hoone teine osa, kus hakkavad tööle eriarstid, hambaarstid ning optikapood, restoran ja toidupood

Uudse lahendusena tuleb Tartu tervisekeskusesse ka beebide vesiraviks ja füsioteraapiaks mõeldud bassein. «Seni tehti Tartus beebide vesiravi ühes lasteaiabasseinis varahommikul enne lasteaiapäeva algust, kuid tervisekeskuse bassein on beebide päralt kogu lahtioleku aja,» selgitas arendaja.

Peale esmatasandi tervisekeskuse valmib novembris hoone teine osa, kus hakkavad tööle eriarstid, hambaarstid ning optikapood, restoran ja toidupood. «Tartus tõesti pole veel ühegi tervishoiuasutuse juures restorani ja toidupoodi, kuid Tallinnas on Kotka ja Lasnamäe tervisemaja, kus on lisaks arstikabinettidele ka iluteenuste pakkujad ja toidupood,» rääkis Mang. Praegu on iluteenuste pakkujatele saadaval mõni üksik vaba rendipind.

Mõislikud kulud

Tervisekeskuse ehitaja Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos sõnas, et ei ilm ega muud faktorid pole ehitamist seganud. Ta selgitas, et Tartu tervisekeskus tuleb liginullenergiahoone, mis tähendab, et selle ülalpidamiskulud on mõistlikud. «Ma ütlen nimelt mõistlikud, sest ehitada ei tohi säästlikult ja kiiresti, ehitada tulebki mõistlikult,» lisas Tarmo Roos.

Tartu linnapea Urmas Klaas sõnas eile enne nurgakivi asetamist, et Annelinna ehitatavast tervisekeskusest tuleb Tartu kõige laiema haardega keskus. «Siinsed inimesed saavad kodu lähedalt kätte nii perearsti, pereõe kui ka eriarsti. Terviseteenuste saamiseks ei pea sõitma Annelinna ja Maarjamõisa vahet,» lisas linnapea.