Tartu ülikool taunib õppejõu poolt tudengitele tehtud poliitreklaami

Pärl nentis, et osa tudengite meiliaadressid on tõesti õppetöö käigus tema virtuaalsesse kontaktiraamatusse salvestunud. «Kui inimene suhtleb paljudega, siis tekibki tal palju tuttavaid. Ma ei leia, et oleks patt informeerida tuttavaid kandideerimisest riigikokku,» sõnas Pärl. Ta lisas, et ei kutsunud kedagi enda poolt hääletama.