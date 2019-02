TÜ Delta karjääripäev toimub tänavu esimest korda

Arvutiteadlased, matemaatikud ja majandusteadlased teevad omavahel koostööd ka seetõttu, et järgmisel aastal kolitakse üheskoos Tartu ülikooli uude, Delta õppehoonesse. «Saame juba tänavu ühiselt üritust korraldada ja kindlasti see tava jätkub Delta hoones ka tulevikus,» ütles Vilo.

Esimese kursuse majandustudengi Kristin Reino ütles, et tudengid tahavad end ettevõtjatele näidata parimast küljest. «Delta karjääripäevalt ootan kõige enam kohtumist erinevate ettevõtetega, et leida potentsiaalne praktika- või töökoht,» sõnas Reino. «Kuna karjääripäeval on kohal mitmed mainekad majandusvaldkonna tööandjad, siis tundub see olevat väga hea võimalus, kus ennast tõestada,» lisas ta.