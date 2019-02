Tartust pärit noormees teeb metsast leitud okstest valgustid

Et sõbrale tehtud lamp tuli hästi välja, otsustas noor puutöömeister teha lambi ka kooli loovtöö ülesandena. Hindamise käigus puidust ja takunöörist lambil nii hästi ei läinud: see sai napilt koolipoisi kolme. Roosna sõnul sai töö kehva hinde seepärast, et retsensent oli liiga nõudlik ja kirjutas mitu lehekülge üksnes nurisevat kriitikat.