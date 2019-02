Haisukotist tudeng peletas noore toakaaslase ühiselamust

Mittetulundusühingu Tartu Üliõpilasküla majutusjuht Janika Hango nentis, et kahetsusväärne juhtum leidis tõesti aset. «Paraku me ei tea, millised elukombed on neil inimestel, kes soovivad ühiselamusse kolida,» rääkis ta. Hango sõnutsi kontrollitakse üksnes seda, kas kohasoovija õpib ülikoolis või mõnes teises haridusasutuses, millega on üliõpilaskülal koostööleping. Kuidagi teisiti ei saaks ega jõuaks kõigile taustakontrolli teha, sest ühiselamutest käib aastas läbi tuhandeid elanikke.

Möödunud aastast saavad ühiselamukoha taotlejad sooviavalduses märkida, kas nad on hommiku- või õhtuinimesed ja kas nad suitsetavad või mitte. «Inimese ärkvelolekuaeg on oluline elustiili küsimus, mille tõttu kipuvad tekkima väiksemad probleemid. Nüüd on toakaaslasi vahetavaid õppureid palju vähemaks jäänud,» märkis Hango. Ta tõdes, et Simsoni ja keskealise tudengi vahel tekkinud konflikt on tema ligi 20-aastase tööstaaži vältel üliõpilaskülas esimene. «Nii teravaid konflikte pole minu mäletamist mööda varem olnud,» märkis ta.