Vallad lumega kimpus, Põltsamaa kuulutas välja hädaolukorra

Esmaspäeva öösel vastu teisipäeva maha sadanud paks ja märg lumekiht muutis teedel liiklemise kohati äärmiselt raskeks. Eile kella nelja ajal Pikknurme-Põltsamaa teel traktoriga lund lükanud Kaido Martis sõnas, et tavalise lumesaju järel oleks tal selleks ajaks tee juba ammu puhas, kuid eile oli tal sel ajal lükatud vaid üks sõidusuund. «Tee on pehme ja pidevalt peab saha kõrgust korrigeerima, et see tee sisse ei vajuks,» selgitas Martis.