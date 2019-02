Erkki Bahovski: lumi saabus jälle ootamatult

Teehooldusega linnas on alati küsimus, kes on süüdi: omavalitsus, tänavat justkui hooldama pidav omanik või ilmataat. Viimane võimalus on muidugi kõige mugavam: tõstame käed üles ja kuulutame taevalikku sekkumist. Kui aga tahta jõuda punktist A punkti B, pole taevaliku sekkumisega suurt midagi peale hakata. Kui aga valida omavalitsuse või omaniku vahel, tuleb ilmselt süüd leida mõlemal. Eks leia Tallinnastki kohti, kus maja omanik pole suutnud või tahtnud enda teeäärt korras pidada ja nii on suur osa tänavast muutunud kuumaastikuks.