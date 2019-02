Peipsiääre vald asub kaht vene kooli ühendama.

Et koolide ülalpidamiskuludelt kokku hoida ning panustada koolide eesti keele õppe parandamisse, valmistab Peipsiääre vald ette kahe kooli ühendamist. Peipsiääre vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Pille Lille selgitas, et praegu on neil valikus seitse varianti. Parim võimalik lahendus tuleb leida üsna pea, sest plaan näeb ette koolid ühendada juba sügisel uuest õppeaastast.

«Kõige valutum variant, mis peaks ennekõike silmas õpilaste heaolu, oleks see, kui Kallastele jääksid 1.–3. klassi ning Kolkjasse 1.–9. klassi õpilased,» selgitas Lille. Niisugust valikut põhjendas Lille sellega, et Kolkjas on kolm aastat tagasi renoveeritud koolimaja, seevastu Kallaste oma vajab põhjalikku remonti.

Linnast maale kooli

Plaan pole jällegi meelt mööda osale Kallastel koolis käivate laste vanematele. Nimelt käib praegu Kallaste koolis rohkem lapsi kui Kolkjas. Teiseks häirib Kallaste õpilaste vanemaid mõte, et edaspidi peaksid linnalapsed hakkama käima maakoolis. Olgugi et Kallastel elab alla 800 inimese, on tegemist ikkagi linnaga.

Sügisest Kallaste kooli juhtiv ning ka Kolkja kooli direktori kohusetäitjana ametis olev Diana Villemson tunnistas, et kõik lapsevanemad pole tõepoolest plaaniga ühtmoodi päri. Samas märkis ta, et Kallaste ja Kolkja koolis käivate laste vanemate põhimure on see, et koolides on eesti keele õpetamise tase nõrk.

«Koolide ühendamisega saame tagada eestikeelse õppe ja keelekümbluse parema taseme mõlemas kooliastmes,» lisas Villemson. Mõlemas koolis on praegu palju liitklasse ning seepärast on tõsisemat keelekümblust keeruline korraldada.

Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja on lapsevanemate vastuseisuga kursis. «Vanaviisi jätkates kannatab õppekvaliteet ning sellest juba varem aru saanud lapsevanemad on viinud oma lapsed eestikeelsesse kooli,» lisas Lille.

Koolimajast hotelliks

Kahe kooli ühendamine on esialgu üksnes seitsme aasta pikkune projekt. Valla haridus- ja kultuuriosakonna juht selgitas, et seitsme aasta pärast kukub selles piirkonnas kooli minevate laste arv veelgi. Seega on üsna kindel, et panustada tuleb sellesse, et venekeelsed lapsed saaks paigutada valla eesti kooli. «Kui laste arv pidevalt väheneb, on ka üsna selge, et lapsevanemad hääletavad jalgadega ning panevad lapsed suurematesse koolidesse,» arvas Lille.

Peipsiääre vallaametnikud ja juhtkond on arvamusel, et Kallaste kooli hoonet pole mõtet renoveerida ning pikemas plaanis oleks mõistlik see üldse ära müüa. «Piirkond on turistide jaoks endiselt atraktiivne ning ma usun, et sellest võiks saada majutuskoht,» lisas valla haridus- ja kultuuriosakonna juht.

Mil viisil ning millal valla kaks venekeelset kooli ühendatakse, selgub märtsis volikogu istungil. Vallavanem Aleksandr Širokov sõnas, et praegu valmistavad nad volikogule ette variandid, mille vahel volikogu saab otsuse langetada. Pille Lille arvates pole sugugi kindel, kas märtsis kogunev vallavolikogu lõpliku otsuse teeb.