Tooli ju enamasti ei märka, sest kui juba istud, muutub olulisemaks see, mis sind ümbritseb. Tool ise saab tähtsaks alles siis, kui see on puudu, kui see on ebamugav või katki. Tool on teatavasti tarbeese. Ometi on tool ka võimu, ajastu ja kultuuri sümbol ning alati osa interjöörist.