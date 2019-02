Põltsamaa vald kuulutas paksu lumikatte pärast välja hädaolukorra

Põltsamaa valla teedespetsialisti Aivar Aigro selgituste järgi tuli eriolukord välja kuulutada ainuüksi seepärast, et teehooldajad ei jõua nõutud aja jooksul lumetõrjet vallas tagada. «Masinad jäid märja lume lükkamisega veidi jänni,» lisas ta.

Teehooldajad on kasutusele võtnud lisatehnika ning Aigro hinnangul saavad teed nõutud korda juba tänase päeva õhtuks.

Praegu on kõige raskemas seisus kõrvalteed ning sealsed asulad. Aigro sõnutsi on enim probleeme Mällikveres, Umbusis ja Pajusi kandis. «Öösel sadas üle kümne sentimeetri märga lund ning nüüd enne lõunat hakkas veel tuiskama, seega põldudevahelised taluteed ja külateed on sõiduautodega raskesti läbitavad,» selgitas Põltsamaa valla teedespetsialist.