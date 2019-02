Raadil valmib aasta pärast Eesti suurim päikesepark

Planeeritav päikesejaam rajatakse Luunja ja Tartu vallas asuvale Padriku, Tooma, Posti, Orgi ja Padila kinnistule, mis võtavad enda alla ligi 140 hektarit. Päikesejaama võimsuseks on plaanitud 50–60 megavatti. Tegu on Eesti suurima päikesepargiga, mis alustab tööd järgmise aasta alguses. Investeeringu suurus on 40–50 miljonit.