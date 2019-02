Hapnikunäljas Endla järv ähvardab ummuksisse jääda

Läinud nädalavahetusel Endla järvele kalale sõitnud Rakke meest Pauri Pedot tabas halb üllatus, kui jäässe puuritud aukudest hakkas välja pressima surnuid särgi, ahvenaid, linaskeid ja hauge. Madal ja taimestikurohke järv on talvise hapnikupuuduse all kannatanud varemgi, kuid see, et kalad oleks surnud ka järve värsket vett toova Koidu peakraavi suubumiskohas, on 15 aastat Endlal kalastanud Pedo sõnul väga erakordne.