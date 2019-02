Tartu linnakirjanikud osalevad riistvarahäkatonil

Esimest korda eesti kirjanduse ja idufirmaliikumise ajaloos osaleb üritusel võistkond, mille lõviosa moodustavad kirjanikud. “Eesmärk on neil lihtne: tuua kokku kirjandus, kunst ja tehnoloogia ning luua 48 tunniga raamat, mis pakub lugejale võimendatud raamatuelamuse,” märkis Tartu linnakirjanik Vahur Afanasjev, kelle idee oli võistlusel osaleda.

Sven Sapelson ja Kaiko Kivi asetavad tekstid interaktiivsele Tartu kaardile ning Katrin Selbak tegeleb projekti digitaalse nähtavuse tagamisega. Võistkonda on kaasatud tõlkija ja läti keele õppejõud Ilze Talberg, kes tõlgib osa tekstidest läti keelde.

Häkatonil osaleva kirjandusprojekti tulemuseks on interaktiivne lühijuttude kogumik “Unenäolise Tartu teejuht”, mille täieks nautimiseks peab kogema kõiki esitlusvorme: lugude sisu, asukohta kaardil ja seda paika, kus lugu toimub.

“Kristiina, Kerstini, Mare, Jüri ja minu kirjutatud lood on vähemalt esialgu kättesaadavad ainult eesti ja läti keeles. Sellega teeme väikese ninanipsu idufirma- ja tehnoloogiamaailmas levinud ingliskeelsusele ning tuletame meelde, et 2019. aasta on ametlikult eesti keele aastaks kuulutatud,” selgitas Afanasjev.