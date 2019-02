Linnavalitsus panebki majaomanikele südamele, et need eemaldaksid katustele kogunenud ohtliku lume ja jää. Samuti andis raad reedel teada, et kui majaomanikud katust ei puhasta, võib linn lasta teha seda nende asemel ja nõuab hiljem kulud omanikult sisse.