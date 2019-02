Eripensionär ei saa pensionäridele mõeldud soodustusi

«Mu pension on ligi 300 eurot, sellest 50 eurot maksta passi ja ID-kaardi taotlemisele võtaks kuuendiku sissetulekust. Kas see on normaalne?» sõnas Raud. Eesti riigis on ID-kaart politsei- ja piirivalveameti andmete põhjal Eesti kodanikele kohustuslik isikut tõendav dokument. Lisaks läheb ID-kaarti vaja näiteks apteegis ravimite ostmisel, seega päris ilma ID-kaardita ka olla ei saa.

Urmas Raual on sotsiaalkindlustusameti templiga pensionitunnistus, represseeritu tunnistus Tšernobõlis käimise eest, ometi ei ole see piisav, et talle vastaksid üldtingimustel pensionile läinud inimese soodustused. Neid hakkab ta saama siis, kui on 64 aasta ja kolme kuu vanune. Miks aga eripensionil inimesed vanaduspensionil inimestega samu soodustusi ei saa, ei tea täpselt keegi.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus ütles, et seda teemat on õigem kommenteerima sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusametist suunati edasi PPA-sse, kust vastas pressiesindaja Kerly Virk, et kohustuslike dokumentide taotlemisel on majanduslikel põhjustel võimalik saada ID-kaardi riigilõivust soodustus või hoopistükkis vabastus. Selle kohta leiab infot PPA kodulehelt «Riigilõivu tasumisest vabastamine» rubriigi alt. Seega ei ole selge, miks eristab riik eripensionil ning vanaduspensionil inimest. Selge on aga see, et need ligi 3000 eripensionil inimest on kohati vanaduspensionil inimestest kehvemas seisus, kuna ei saa pensionärina kõiki hüvesid.