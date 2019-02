Esto 2019 peakomitee eesotsas on esimees Sirle Sööt ning aseesimehed Marcus Kolga ja Ants Johanson (pildil), kes on üksiti Tartu komitee juht. Söödi üks kodu asub Eestis, töö ja teine kodu aga Rootsis, Kolga on Kanada eestlane.