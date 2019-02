Politsei otsib Tartus juhtunud avarii tunnistajaid

Täna kella kolmveerand kahe ajal teatati, et Tartus Veski tänav 67 maja ette pargitud sõidukile Volkswagen Golf on külje pealt sisse sõidetud. Muljutud on vasakpoolne tagatiib ning purunenud on vasakpoolne tagarehv ja velg. Külgesõitjast on sündmuskohale jäänud suunatuletükid.