Mati Karmin avab Tartus monumentaalse juubelinäituse

Alates 1987. aastast näitusetegevuses aktiivse kunstnikuna on Karmin üks eesti skulptuuri suurkujusid, keda on tunnustatud 1986. aastal kunstnike liidu noorte aastapreemiaga ja 1992. aastal Kristjan Raua nimelise aastapreemiaga.

«Mati Karmin LX» toob näitusekülastajate ette kunstniku varasemad teosed Tartu kunstimuuseumi ja Eesti kunstimuuseumi kogudest, mis lisaks mütoloogilis-religioossetele karakteritele kujutavad nüüdisaegseid kultuuritegelasi ja kunstnikke. Kujutatu toob esile tema eksperimentaalsed vormimängud ning sügavalt tunnetusliku, põhjamaiselt monumentaalse stiili, mis on tihti segatud terava huumoriga. Lisaks muuseumide ja erakogude tippteostele toob Karmin näitusele kontseptuaalse teose, mis on osalt välja kasvanud tema populaarsest näitusest «Minu Isa» (1994) galeriis Sammas ning on ühtlasi edasiarendus tema viimasest näituseprojektist «Uskusid» (2018) Tallinna kunstihoones.