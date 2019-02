Mustvee vald otsib uut juhti

«Kindlasti on see raske töö. Uus Mustvee vallavanem peab julgema teha raskeid otsuseid, kuid samas oskama tööle panna ka meeskonda,» kommenteeris töökuulutust Mustvee vallavolikogu esimees Aivar Saarela.

«Minu arvamus on see, et tuleb valida selline inimene, kes on ajanud oma asju ausalt. Kriminaalne karistus, isegi kui ta on selle ära kandnud, on kandidaadile kindlasti miinuseks,» ütles Saarela.