Galerii: haridusmess Intellektika koondas noored Tartusse

Ta lisas, et Intellektika külastus võimaldab luua tavapärasest erineva koolipäeva, seepärast tasub kindlasti tulla terve klassiga. Programm on üles ehitatud selliselt, et tegevused toimuvad nii stendides kui ka laval. Töötubasid viiakse päeva jooksul läbi üle 50, lisaks toimub tervet messi hõlmav programm kahel laval.