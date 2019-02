Vastne pärimuskeskus leidis kodu vanas vallamajas

«Peipsiääre valla arengukavas on rõhutatud, et piirkond on kolme kultuuri – vene vanausuliste, baltisaksa mõisakultuuri ja eesti talupojakultuuri – kokkusaamiskoht, kuid see viimane ehk talupojakultuuri mõõde on olnud seni selgelt tagaplaanil. Pärimuskeskus aitab just sellealast tegevust koondada,» rääkis Västrik.