Taserit peab politsei kasutama harva

Lõuna prefektuuri eriettevalmistuse instruktor Siim Sibrits ütles, et taseri elektrilöök paneb terve keha krampi tõmbuma.

Mullu aprillis ostis politsei- ja piirivalveamet teenistujatele taserid ehk elektrišokirelvad, et ajakriitilises ohuolukorras tõhusalt reageerida. Vahendid on Eesti politseinike vööl olnud poolteist aastat, kuid seni on neid tulnud kasutada harva. Viimati läks seda Tartus vaja veebruari alguses.