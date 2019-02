Raadioajakirjanik Arp Müller: oma isa punkelustiili ma jäljendada ei soovinud

«Kui ma peaks saateid tegema ainult poliitikast, oleksin juba ammu ameti maha pannud,» prahvatab ta. Müller on raadiohääl, keda pea kõik eestlased on ilmselt vähemalt korra elus kuulnud. Vestluskaaslaste vastu on Müller alati nõudlik: küsib konkreetselt ja nõuab täpseid vastuseid. Omamoodi perfektsionist ja ehk pedantki – täielik vastand oma isale: luuletajale, muusikule ja elukunstnikule Aleksander Müllerile, kes paraku on nüüdseks meie seast juba lahkunud.