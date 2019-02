Mery Crystal Ra vasaku käe kõrval on tema teos «Kirgedemets I» ja parema käe all «Kirgedemets II», mõlemad maalitud akrüülvärvidega.

Väljapanekus on tema maale ning nendega seotud metamorfoosseid animatsioone ja videoid. Kõik need teosed on kasvanud välja kunstniku monumentaalsetest arhitektuursetest valgus- ja klaasteostest.