Tartu ülikool ei ütle, kui palju lahkuv kantsler hüvitist saab

Rektor Toomas Asser: see on konfidentsiaalne info

Toomas Asser Sille Annuk

Toomas Asser, kui suure summa maksab ülikool ametist lahkuvale kantslerile hüvitiseks?

Minu parima teadmise kohaselt see suhe, mis puudutab töötajat ja tööandjat, lihtsalt on konfidentsiaalne. Mis teid konkreetselt huvitab?

Hüvitise summa. Olen kuulnud, et see on 30 000 eurot.

Kust te seda kuulsite? Ma ei oska kommenteerida.

Kas see on väär informatsioon?

Ma selles mõttes tõesti ei kommenteeri, sest see ongi konfidentsiaalne info. Aga mind huvitab, kust te seda kuulsite. Arvan, et see on teie spekulatsioon.

Julgen väita, et see ei ole minu spekulatsioon.

Miks te seda arvate?

Mul on allikaid, keda ma ei saa kahjuks avaldada.

See on teil spekulatiivne info.

Soovingi teilt saada kinnitust, kas Meelis Luht saab nimetatud hüvitise.

See suhe, mis minul on Meelisega, on konfidentsiaalne. Ma ei saa seda kommenteerida.

Kas hüvitise summa on väär?

Ei, ma rohkem ei kommenteeri. Mul pole sellist voli.

Kas Tartu ülikooli palgasuhted jäävadki avalikkuse ees saladuseks?

Jah, konkreetse inimese oma jääb.

Aga miks? Tegemist on avaliku asutuse ja avaliku rahaga.

Lihtsalt on.

«Lihtsalt on» ei ole vastus.

See on niimoodi, et ma ei oska teile rohkem kommenteerida. Natuke alarmeeriv on, et teil on sellised andmed. See ei ole päris õiguspärane.

Miks ei ole õiguspärane?

Ma ei oska kommenteerida.

Kui te väidate, et miski siin pole õiguspärane, siis mille alusel?

Sest personaliosakond on mind teavitanud, et töötaja tööandja vaheline suhe on konfidentsiaalne.

Kantsler Meelis Luht: ma ei kommenteeri seda mitte kuidagi

Meelis Luht Margus Ansu

Meelis Luht, miks te ei nimeta summat, mille ülikool teile maksab lahkumishüvitiseks?

See on… Kui leping tehakse, siis seal on teatud kokkulepped. Kuna lahkun kokkuleppega, siis teatud hüvitist makstakse. Ma ei kommenteeri seda mitte kuidagi.

Kas minu nimetatud summa 30 000 eurot on väär?

Mul puudub alus seda kommenteerida.

Te ei soovi avaldada?

Ei.