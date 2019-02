Tallinna muusikakeskkool kinkis Kammeri koolile klaveri

Koolipere üllatus oli suur, kui nad said teada, et klaver rändabki Kammeri kooli. Klaver on kooli saali kaunistanud juba paar nädalat ja lastele klaver väga meeldib. Muusikaõpetaja Maarika Kaalep ütles, et klaver on korras ja suurepärase kõlaga. Estonia kontsertklaverid on kõrgelt hinnatud kogu maailmas. «Mul on siiralt hea meel, et meie kooli lapsed saavad nüüd laulda klaveri helide saatel ja kes teab, võib olla nii mõnelgi tärkab soov pilli õppida,» lisas ta.