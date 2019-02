Margus Tsahkna: Tartu areng seisab julge ja pika plaani puudumise taga

Tartu ambitsioon peaks olema saada Lõuna-Eesti arengumootoriks, kuid see nõuab julget visiooni ja pikka plaani. On selge, et Tartu üksi ei suuda oma eelarvest suuremahulisi investeeringuid teha, kuid seepärast ongi vaja koostööd riigiga.

Eesti Rahva Muuseumi rajamine Tartusse oli hullumeelne ja julge samm, mille üle on minul hea meel. Väidetavalt on tegu suuruselt Euroopa esiviisikusse kuuluva muuseumiga, mille Tartusse ehitamise vastu oli palju argumente. Kõige tõsisem neist see, et ERM ei majanda ennast ise ära ning inimesed maailmas ei leia teda Tartust üles. Öeldi, et targem oleks see muuseumihoone olnud rajada Tallinna. Seda öeldi ka Euroopa Liidu tasemel.

Kuid ei, see muuseum on Tartus. ERM ei ole ainult muuseum. ERM on terve kontseptsioon, mis aitaks Tartu arengut käima tõmmata. ERM on nii mastaapne rajatis, et esitab väljakutse kogu Eestile, kitsamalt Tartu linnale, mida Raadi alaga teha.

ERM on investeering, mis sunnib meid riigi tasemel mugavusalast välja tulema ning mõtlema, kuidas see suurinvesteering käima tõmmata.

Samuti Tartu linnaisad peavad suutma oma mugavusalast välja tulla. Et suur osa Tartu eelarvetuludest laekub avaliku sektori palkadelt, on iseenesest turvaline ja tore, kuid ei tõmba käima linna arengut. Viimasel ajal on järjest populaarsem olla kõige vastu. Kõik, mis on suurem kui hansalaat, tundub ohtlik.

Perekeskus Arena ei ole plekist hoone, vaid ambitsioon ning visioon, kuidas anda Tartu arengule hoogu. Mul on hea meel, et debatt on käima läinud, mille tõenduseks on Enriko Talvistu artikkel Raadi arendamise teemal (TPM 25.1).

Endise kaitseministrina võin kinnitada, et kaitsevägi on väga huvitatud regionaalsest arengust ning sisuliselt on tegu ju riigi investeeringutega, millega kaasneb majandustegevus.

Raadi on suund, kuhu linnaruumi areng peab olema sihitud. ERM on selle võti.

Julgustan linnaisasid tegutsema, sest kaitsevägi oli ja on valmis Tartu linnaga koostööd tegema, et Raadi ala linna arengule vabastada.

Ka kaitsevägi on huvitatud pikemaajalisest arengust ning Raadi ei pruugi selleks kaitseväele piisavalt ruumi anda. Talviste väite, et kaitseväge ei tohi Raadilt viia ära sõjalistel põhjustel, võib talle andestada kaitsevaldkonna mitte tundmisega.

Oluline on, et kaitseväel oleks võimalus areneda, et ta oleks meie regioonis ning aitaks rahuajal samuti piirkonna arengule kaasa. Kaitseväe taristu paiknemine Tartu kesklinnas pigem piirab arenguvõimalusi ning sõjaliselt oleks targem, kui kaitseväe taristu asuks linna külje all.