Ligi 800 suusasõpra stardib Tartu maratoni eelüritustel

Teatemaratonile on end kirja pannud 86 neljaliikmelist võistkonda, avatud raja sõitudele on 7. veebruari seisuga registreerunud 418 suusatajat.

«Lumeolud Tartu maratoni rajal on suurepärased ning kuigi ilmaennustused lubavad nädalavahetuseks väikest sula, on raja põhi sedavõrd tugev, et kindlasti elab maratonirada nädalavahetuseks prognoositavad väikesed plusskraadid üle,» sõnas maratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Lisaks tuletavad korraldajad meelde, et selleaastase suusamaratoni põhidistantside ettevalmistustes on arvestatud maksimaalselt 5000 osalejaga. Ehk siis tänase seisuga on vabasid kohti järel vaid natuke üle 200 ning soovitus on huvilistel registreerimist mitte jätta viimasele minutile.