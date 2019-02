«Vanemuise tänaval oli nii libe, et seal võinuks kukkudes mõne luu murda,» sõnas tartlane Helle Mihkelsaar. Peale libeduse tekitab linlastele meelehärmi ka koristamata lumi, mille sees on võrdlemisi raske sumbata, eriti ratastooli või lapsevankriga.

Üks säärane murekoht on Näituse tänava raudteeülesõit, kus eilse keskpäeva seisuga oli kergliiklustee tõkete vahelt lumi rookimata. Et lumi oli porist tumepruuniks värvunud, ei saa väita, et see oli just maha sadanud.