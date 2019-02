Vahetund Tartu Postimehega 2019-02-05

«Vahetund Tartu Postimehega» on seekord pühendatud Euroopa kultuuripealinna temaatikale. Saatejuhi Rannar Raba kutsel on stuudios Tartu 2024 projekti eestvedajad Erni Kask ning Kalle Paas. Räägitakse sellest, kuhu Tartu on oma kultuuripealinna pürgimustes praeguseks jõudnud, kuivõrd ohtlikku konkurenti nähakse Narvas, millised on edasised sammud ja kui palju ettevõtmine maksma läheb.